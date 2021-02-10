Muğla'nın Marmaris ilçesi, turist düğünlerinin gözde mekanı haline geldi.

İngiltere'nin efsane futbolcusu Rio Ferdinand'ın düğününün ardından İngiliz çiftlerin rezervasyon talepleri arttı.

'Her geçen yıl ülkemize olan talep artıyor'

Turizmci Fahri Tan, "Son yıllarda ülkemizde yurt dışı kaynaklı düğün organizasyonlarında ciddi artış kaydetmekteyiz. Rakip ülkelere göre daha düşük maliyetlerle daha başarılı organizasyonlar yapabilmekteyiz. Bu da her geçen yıl ülkemize olan talebi artırıyor" dedi.

Geçen yıl alınan 60 rezervasyondan 20'si salgın nedeniyle yapılamadı. Bu yıl ise sadece şubat ayına kadar 80 rezervasyon alındı.

'Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi ucuz olması'

Düğün Organizatörü Donna Koçak Yörük, pandemi döneminde taleplerinin daha da arttığını belirterek şunları söyledi:

"Burayı tercih ediyorlar çünkü hem balayı, hem düğün hem de arkadaşlarından, ailelerinden çok güzel bir ortam oluyor ve bütçelerine de gerçekten çok ucuz oralara göre."

150 bin turist düğün tatili yapacak

Sektörün hedefi bu yıl 1500 çiftin Türkiye'deki turistik merkezlerde düğün yapması.

Evlenecek çiftlerin yakınlarıyla birlikte 150 bin turistin düğün tatili için bu yaz Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Düğün turizminin ekonomiye katkısının 1,5 milyar lira olacağı öngörülüyor.