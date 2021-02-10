Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri başvuru belgelerinden olan sağlık sigorta poliçesi ve Vergi Dairesine yatırılan harç makbuzlarını bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemi ile sahtelerini ürettiği öne sürülen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yeni belgelere ulaşıldı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyon sonrası yeni bilgilere ulaşıldı.

Sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine başlatılan soruşturmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerindeki bilgisayarlar incelendi.

Ekipler, yaptıkları incelemede zanlıların başkasına ait kullanıcı adı ve şifreyle bir sigorta acentesi üzerinden yasal şekilde evrak düzenlediğini ancak bilgisayar programı aracılığıyla kopyaladıkları bazı belgeler üzerinde oynama yaparak sahtelerini ürettiğini tespit etti.

2 bin dosya incelemeye alındı

Son dönemde yapılan başvuruları inceleyen İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise yine aynı kişiler tarafından düzenlenen sahte belgelerle daha önce farklı tarihlerde başka kişilere ikamet izni verildiğini belirledi.

Geçen yıl yasal şekilde yaklaşık 900 kişi için belge düzenleyen zanlıların, aralarında K.T.K.Z. ve M.K.İ.İ'nin bulunduğu 13 kişiyi ise sahte poliçe ve makbuzlarla mağdur ettiği ortaya çıkarıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin, söz konusu 13 kişiden 1500 ila 2 biner lira aldığı öğrenildi.

Kamuyu ve sigorta şirketlerinin zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Yalova'da ikamet izni verilmesine ilişkin geçmişe dönük 2 bin dosyadaki belgelerin incelenmesine başlandı.