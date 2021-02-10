Kan bağışları, soğuk hava ve pandemi nedeniyle azaldı.

Bu sebeple, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Kızılayı'na kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya, kamu personelleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İlçe bazında 1. oldu

Toplam 785 ünite kan toplandı. Doğanşehir, ilçe bazında kan bağışı 1.'si oldu. İstanbul genelinde 18 ekibin topladığı kandan sonra Doğanşehir bir ilçe olmasına rağmen 2. sırayı aldı.

Doğanşehir ilçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

”Doğanşehir Kaymakamlığı olarak Kızılay ile birlikte kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdik. Doğanşehir’de Kamu personelleri olsun vatandaşlarımız olsun çok yoğun ilgi ve talep gösterdiler. Emniyet personelimize, jandarma personelimize, imamlarımıza, öğretmenlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında vatandaşlarımıza da teşekkürümü bir borç biliyorum. Unutmamak gerekiyor ki kan bir gün herkese lazım olur.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kan veren vatandaşlara Kaymakamlık tarafından yemek ikram edildi.