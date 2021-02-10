Doğanşehir'den kan bağışı rekoru
Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından Türk Kızılayı'na kan bağış kampanyası organize edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, toplam 785 ünite kan toplanarak ilçe bazında rekor kırıldı.
Kan bağışları, soğuk hava ve pandemi nedeniyle azaldı.
Bu sebeple, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Kızılayı'na kan bağış kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya, kamu personelleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İlçe bazında 1. oldu
Toplam 785 ünite kan toplandı. Doğanşehir, ilçe bazında kan bağışı 1.'si oldu. İstanbul genelinde 18 ekibin topladığı kandan sonra Doğanşehir bir ilçe olmasına rağmen 2. sırayı aldı.
Doğanşehir ilçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
”Doğanşehir Kaymakamlığı olarak Kızılay ile birlikte kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdik. Doğanşehir’de Kamu personelleri olsun vatandaşlarımız olsun çok yoğun ilgi ve talep gösterdiler. Emniyet personelimize, jandarma personelimize, imamlarımıza, öğretmenlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında vatandaşlarımıza da teşekkürümü bir borç biliyorum. Unutmamak gerekiyor ki kan bir gün herkese lazım olur.”
Kan veren vatandaşlara Kaymakamlık tarafından yemek ikram edildi.
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