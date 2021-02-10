Adana'da serada yapılan topraksız tarım yaygınlaşıyor. Özellikle kuraklık tehlikesinin olduğu bu günlerde topraksız tarımın önemi artıyor.

Sarıçam ilçesinde topraksız üretim yapılan bir domates serası bulunuyor. Burası topraksız üretim topraklı üretime göre çok daha avantajlı. Topraksız üretim yapılan seralarda daha fazla ürün elde ediliyor ve üretilen ürünler çok daha yüksek fiyata satışa sunuluyor.

Daha az ilaç kullanılıyor

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, topraksız üretimin avantajlarını anlattı:

"Birim alanında alınan verim yüksek. İkincisi insan sağlığı açısından da daha önemli. Daha az ilaç kullanımı, daha yeşil yani üretim. Bu serada ortalama dekar başına 30 ton ve üstü ürün alınır. Bizim topraklı tarımda ise 7 ile 15 ton arasında ürün alınır. Yaklaşık 3-4 kat fark var."

"Bitkinin yetişebileceği en iyi yerlerden bir tanesi"

Sera sahibi Yıldırım Başkurt ise, serayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hindistan cevizi kabukları içerisinde tamamen organik olarak yetişiyor. Bunun özelliği çok yüksek su tutma kapasitesi var, aynı zamanda havalanabiliyor. Dolayısıyla bitkinin yetişebileceği en iyi yerlerden bir tanesi oluyor."

Topraksız tarımın yaygınlaştırılması için projeler de hayata geçiriliyor. Adana'da 3 bin dekar alana, topraksız tarım ile ilgili organize sanayi bölgesi kuruluyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Bülent Serin