Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçak kazı yapanlara suçüstü: Tarihi heykel ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin toprak altından çıkardığı kadın heykele el konuldu.
Gaziantep'in Samandöken Mahallesi’nde devriye görevi yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakınlardaki sit alanında hareketlilik fark etti. Bölgede tedbir alan ekipler, şüphelilerin toprağı kazdığını ve bir heykel çıkardığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla zanlılar M.K, H.D, M.K, F.K, S.K, N.K, A.K. ve İ.K. suçüstü yakalandı.
Tarihi heykel ele geçirildi
Şüphelilerin çıkardığı 76 santimetre uzunluğunda, 67 santimetre enindeki kadın heykeline ise el konuldu.
[Fotoğraf: AA]
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılar işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.
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