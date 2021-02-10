Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkburnu Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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