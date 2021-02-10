Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Baharın müjdecisi çiğdemler şubatta çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler bu yıl erken çiçek açtı.
Mudurnu'da, güneşli havaların etkisi ile çiğdemler baharı erken getirdi. Uzunçam köyü kırsalında çayırlık alandaki çiğdemler çiçek açtı.
Köy çayırında bir dönümlük alanı kaplayan çiğdemler, yoldan geçen sürücülerin de dikkatini çekti.
Etiketler: Endemik
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