Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında polis aracına tekme attığı nedeniyle gözaltına alınan şüpheli H.K.H. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan şüpheli H.K.H., suçsuz oluğunu savunarak, olay günü polis araçlarına zarar veren kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Şüpheli H.K.H. "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

Görüntüler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı

H.K.H., HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteri nedeniyle gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından götürüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

H.K.K, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı eyleme katılarak polis aracına zarar verdiğinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.