4 il için yoğun kar uyarısı
Meteorolojinin son hava tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. 4 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi de tahmin ediliyor.
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in hafta sonunda kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.
4 ilin cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
15 Şubat'tan itibaren etkisini artırması bekleniyor
Hafta sonu Karadeniz üzerinden yurda girecek yeni sistemle, kuvvetli poyrazın da etkisi ile Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde kar yağışı görülecek.
Kar yağışlarının, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren soğuk havanın etkisini artırmasıyla gelecek hafta boyunca süreceği öngörülüyor.
Sıcaklıklar düşüyor
Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta sonundan itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek.