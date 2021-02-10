Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un için 'sarı' kodla fırtına uyarısında bulundu.

Fırtınanın kuvvetinin yer yer 75-88 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, baca ve soba zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Ulaşımda da aksamalara karşı da sürücülere uyarıda bulunuldu.

Fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

İstanbul'daki fırtınada 3 kişi yaralandı

8 Şubat 2021'de şiddetli rüzgar ve fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle 3 kişi yaralandı. 18 ilçede 193 çatı uçtu. 13 ağaç devrildi. Bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştu.

Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili olmuştu.