İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Ağaç kökünden söküldü

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrildi, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Gaziosmanpaşa'da da bazı binaların çatıları yerlerinden sökülerek yollara düştü.

Köprüde trafik aksadı

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi.

Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

Uçan çatı evin içine girdi

Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği aktarılmıştı.