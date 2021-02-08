Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
E.M. yönetimindeki otomobil ile Y.E. idaresindeki kamyonet, Deliilyas Beldesi Yeşilyurt-Başören yol ayrımında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü E.M. ile aracında bulunan H.M., A.Ö., E.B., S.B. ve kamyonette bulunan N.E. yaralandı.
Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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