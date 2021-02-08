E.M. yönetimindeki otomobil ile Y.E. idaresindeki kamyonet, Deliilyas Beldesi Yeşilyurt-Başören yol ayrımında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü E.M. ile aracında bulunan H.M., A.Ö., E.B., S.B. ve kamyonette bulunan N.E. yaralandı.

Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.