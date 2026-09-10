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Türkiye
AA 10.09.2026 07:25

Konya'da trafikte yol kesen 2 kişiye 360 bin lira ceza

Konya'da iki araçla takip yapıp yol kesen 2 kişi, sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine gözaltına alındı. Sürücü belgelerine 60 gün el konulan şahıslara, "Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme" fiili kapsamında 180'er bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da trafikte yol kesen 2 kişiye 360 bin lira ceza

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde 2 farklı araçla bir aracın önünü keserek sürücüye saldırma anının görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma neticesinde şüpheliler R.Ş.D. ve M.Ö. aynı gece gözaltına alındı.

Şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda ise 1 glock marka 9 mm tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Sürücü belgelerine 60 gün el konulan şahıslara, "Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme" fiili kapsamında 180'er bin lira idari para cezası uygulanırken araçları ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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