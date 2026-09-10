Kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi yurda girerken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'deki bir kafeye ve 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerde şüpheli olarak tespit edilen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar'ın, tutuklu bulunduğu Gürcistan'daki cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.

Çınar, bugün Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Yapılan sorgulamada, Çınar hakkında "suç örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.