Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2026 09:01

CBS News: ABD savaş uçakları, İran'ın Ürdün'e saldırılarında hasar aldı

ABD savaş uçaklarının, İran'ın salıyı çarşambaya bağlayan gece Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısında hasar aldığı ileri sürüldü.

CBS News: ABD savaş uçakları, İran'ın Ürdün'e saldırılarında hasar aldı

CBS News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece, ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne saldırısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bu saldırıda ABD'nin yaklaşık 8 "F-15" savaş uçağının hasar aldığını öne süren kaynaklar, hasarların az olmasına rağmen uçakların servise gönderilmek zorunda kalındığını belirtti.

Ayrıca "Warthog" olarak bilinen 1 "A-10 Thunderbolt" taarruz uçağının da kanadının kırıldığını aktaran kaynaklar, olayda hiçbir ABD askerinin ölmediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece, ABD'nin Ürdün'deki askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'ye misilleme saldırılarının, saldırganlıkların durmasıyla sonuçlanana kadar devam edeceği vurgulanmıştı.

Ayrıca Ürdün ordusu da ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü bildirmişti.

ETİKETLER
ABD İran Ürdün
Sıradaki Haber
Yapay zekada liderlik yarışı: Tablo bir haftada 3 kez değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Brent petrolün varili 100,30 dolardan işlem görüyor
10:17
WSJ: Trump'a İran savaşının uzun sürebileceği uyarısı
10:17
Ankara’nın 5 bin yıllık hafızası yeni bir keşifle gün yüzüne çıkıyor
10:13
Trump, ara seçimler öncesi icraatlarını anlattı
10:13
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında 83 yeni okul hizmete başlayacak
10:09
ABD, Orta Doğu'daki petrol kesintileri nedeniyle fiyat tahminini artırdı
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
FOTO FOKUS
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ