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TRT Haber 10.09.2026 09:00

HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı

Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’da HAVELSAN ve Mısır’ın Arab Organization for Industrialization kuruluşu otonom sistemler alanındaki iş birliği kapsamında geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı’nın satışı için anlaşma imzaladı.

HAVELSAN ve Mısır’ın Arab Organization for Industrialization (AOI) imzalanan satış anlaşmasıyla insansız sistemler alanındaki iş birliklerinde yeni bir aşamaya geçti.

Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır’da ortak üretimini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor.

HAVELSAN’IN İHA kabiliyetleri Mısır’a taşınıyor

HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası iş birliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

HAVELSAN’ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.

Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknolojik uzmanlığını AOI’nin Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İş birliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025’te Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te tanıtılmıştı.

HAMZA-1’de yeni aşama

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAMZA-1 programı, ortak üretim faaliyetlerinin ardından ticari bir aşamaya taşındı. Böylece HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.

Anlaşma kapsamında HAMZA-1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

HAMZA-1 programı, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişen savunma teknolojileri iş birliğinin yanı sıra HAVELSAN’ın uluslararası ortak üretim ve yerlileştirme yaklaşımını da ortaya koyuyor.

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HAVELSAN Mısır Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
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