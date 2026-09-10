Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 79 bin adet kaçak ürün ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir tır riskli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekiplerce yapılan detaylı arama ve kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen, tamamı kullanılmamış, ticari miktar ve mahiyet taşıyan 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, kamu sağlığının ve güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılığın her türlüsüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken Gümrükler Muhafaza ekiplerinin teknolojik imkanlar, etkin risk analizi ve titiz saha çalışmalarıyla gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla kaçakçılara geçit vermediğinin altı çizildi.