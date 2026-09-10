WSJ: Trump'a İran savaşının uzun sürebileceği uyarısı

Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Oval Ofis'te ve Durum Odası'nda yapılan toplantılarda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer Trump'la, Tahran'ın ne kadar daha direnebileceğini görüştü.

Bu toplantılarda üst düzey danışmanlar, Trump'ı askeri çatışmanın yıllarca sürebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'daki bazı hava savunma birimlerinin görev süresini ucu açık şekilde uzatmayı planladığını öne sürdü.

Trump, savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini savunmuştu

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İran'la şu anda aktif olarak herhangi bir müzakere içinde olmadıklarını aktaran Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar." değerlendirmesini yapmıştı.

İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia eden Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermemişti.