Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2026 10:13

WSJ: Trump'a İran savaşının uzun sürebileceği uyarısı

Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarının Trump'ı İran ile savaşın yıllarca sürebileceği konusunda uyardığını ileri sürdü.

WSJ: Trump'a İran savaşının uzun sürebileceği uyarısı

Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Oval Ofis'te ve Durum Odası'nda yapılan toplantılarda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer Trump'la, Tahran'ın ne kadar daha direnebileceğini görüştü.

Bu toplantılarda üst düzey danışmanlar, Trump'ı askeri çatışmanın yıllarca sürebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'daki bazı hava savunma birimlerinin görev süresini ucu açık şekilde uzatmayı planladığını öne sürdü.

Trump, savaşın ara seçimlerden sonra biteceğini savunmuştu

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İran'la şu anda aktif olarak herhangi bir müzakere içinde olmadıklarını aktaran Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar." değerlendirmesini yapmıştı.

İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia eden Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermemişti.

ETİKETLER
ABD ABD İran ilişkileri Donald Trump İran Savaş
Sıradaki Haber
Trump, ara seçimler öncesi icraatlarını anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Brent petrolün varili 100,30 dolardan işlem görüyor
10:17
Ankara’nın 5 bin yıllık hafızası yeni bir keşifle gün yüzüne çıkıyor
10:13
Trump, ara seçimler öncesi icraatlarını anlattı
10:13
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında 83 yeni okul hizmete başlayacak
10:09
ABD, Orta Doğu'daki petrol kesintileri nedeniyle fiyat tahminini artırdı
10:21
Bakan Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabilir
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
FOTO FOKUS
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ