İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında 83 yeni okul hizmete başlayacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yaklaşık 3 milyon öğrencinin, ilk ders ziliyle okulları yeniden dolduracağı, İstanbul'un yeni eğitim öğretim yılına 83 yeni okulla "merhaba" diyeceği belirtildi.

On binlerce öğrencinin yeni, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanlarıyla, tiyatro ve konferans salonlarıyla hazırlanmış okullarında yeni eğitim öğretim yılına başlayacağı bildirilen açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak İstanbul'da eğitimin altyapısını güçlendirerek 'tüm okullarımızda tekli eğitim' hedefi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan eğitim yatırımları ve yeni okullarımızın faaliyete geçmesiyle İstanbul'umuzda ikili eğitim oranı da gerilemeye devam ediyor. İstanbul'da 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı, yapılan yeni okul ve derslik yatırımlarıyla yüzde 18'e geriledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanan 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslik, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni eğitim yatırımları kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak olan okullar ve derslik sayıları dağılımı, 74 derslikli 8 anaokulu, 670 derslikli 23 ilkokul, 814 derslikli 29 ortaokul, 532 derslikli 16 lise, 8 derslikli 1 halk eğitim merkezi, 112 derslikli 6 özel eğitim okulu şeklinde."

İstanbul'un eğitim altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, 130 okulun inşaatının devam ettiği, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütüldüğü, şehir genelinde planlama aşamasında bulunan okul sayısının ise 160 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak yürüttüğümüz çalışmalarla 'tüm okullarımızda tekli eğitim' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam etmekteyiz. Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yürüyen çalışmaların ortak gayesi ise çocuklarımıza daha güvenli ve çağdaş eğitim yuvalarında eğitim imkanı sunmak." ifadelerine yer verildi.