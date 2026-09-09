OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü'nden Türkiye'nin PISA başarısına övgü

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Schleicher, PISA 2025 döngüsünde Türkiye'nin elde ettiği başarıyı tebrik etmek amacıyla bir video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin öğretmenlerini ve okul yöneticilerini tebrik eden Schleicher, "OECD'nin PISA değerlendirmesinin bu son döngüsünde elde ettiğiniz başarı yalnızca Türkiye için iyi bir haber değil, tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

Birçok eğitim sisteminin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye'nin öğrenci performansı her üç alanda birden gelişim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olarak öne çıktığını aktaran Schleicher, matematik, okuma ve fen alanlarındaki ortalama sonuçların 2022 ile 2025 arasında arttığını kaydetti.

Schleicher, alt performans düzeyindeki öğrencilerin oranının da 2015'ten bu yana belirgin şekilde azaldığını, bunun Türkiye'nin daha fazla genci yaşam boyu öğrenme ve gelecekteki fırsatlar için gereken temel becerilerle donatmadaki başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.

"Karşımızda gerçekten harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var"

Elde edilen sonuçların yalnızca başarılı geçen bir yılın sonucu olmadığını vurgulayan Schleicher, "Karşımızda gerçekten harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimin, bir ülkenin geleceğinin taslağını yazdığı yer olduğunu vurgulayan Schleicher, bugün Türkiye'nin sınıflarında oturan öğrencilerin gelecekte mühendis, girişimci, doktor, araştırmacı, öğretmen ve kamu görevlisi olarak ülkenin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Schleicher, Türkiye'nin eğitim hikayesine dair iyimser olmak için başka nedenler de bulunduğunun altını çizerek, Türkiye'deki her 10 öğrenciden 7'sinin öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme süreçleriyle yakından ilgilendiğini, konuyu anlayana kadar anlatmaya devam ettiğini ve en çok ihtiyaç duyduklarında ek destek sağladığını kaydetti.

Öğrencilerin 10 yıl öncesine kıyasla sınıflarında daha olumlu bir öğrenme ortamı bulunduğunu belirttiklerini ifade eden Schleicher, eğitimin sadece bilgiyi aktaran bir öğretmen ile onu alan bir öğrenci arasındaki mekanik bir alışveriş değil, insani bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Türk öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarında da cesaret verici işaretler bulunduğunu ifade eden Schleicher, PISA verilerine göre birçok öğrencinin yeni şeyler keşfetmeye istekli olduğunu, işler zorlaştığında sebat edebildiğini ve yeteneğin çaba, geri bildirim ve pratikle geliştirilebileceğine inandığını dile getirdi.

Schleicher, merak, sebat, eylemlilik ve gelişim zihniyeti gibi niteliklerin bilginin hızla değiştiği ve yapay zekanın saniyeler içinde yanıtlar üretebildiği bir dünyada öğrenme, iş hayatı ve yaşamda başarının temel dayanakları haline geldiğini belirtti.

"Türkiye'nin en değerli doğal kaynağı sınıflardaki yetenek, hayal gücü ve potansiyeldir"

Türk öğrencilerin yapay zeka dahil dijital teknolojileri hevesle kullandıklarını gösteren PISA sonuçlarına da değinen Schleicher, bu potansiyelin farkında olan hükümetin cihaz eksikliklerini gidermeyi öncelik haline getirdiğini ve bu durumun gelecek için muazzam bir kazanıma dönüşebileceğini ifade etti.

Schleicher, teknoloji ile öğrenme arasındaki ilişkinin teknolojinin nasıl kullanıldığına bağlı olduğunu vurgulayarak, teknolojinin nihai amacının süreçleri kolaylaştırmak değil, öğrenenleri daha güçlü kılmak olması gerektiğini aktardı.

Ailelerin öğrenme sürecine dahil edilmesinin önemine işaret eden Schleicher, şöyle devam etti:

"Ebeveynlerin tüm soruların yanıtlarını bilmesine gerek yoktur, çocuklarının üzerinde çalıştığı soruların önemli olduğunu hissettirmeleri gerekir. Ne öğrendiklerini sormaları, dinlemeleri, cesaretlendirmeleri ve onlara tek bir temel mesajı iletmeleri yeterlidir, 'Senin eğitimin benim için önemli.' Bu Türkiye'nin daha ileri gidebileceği bir alandır."

Türkiye'nin elde ettiği sonuçlar dolayısıyla eğitim camiasını tebrik eden Schleicher, Türkiye'nin önündeki fırsatın daha hızlı, daha ileriye ve her çocuğu bu yolculuğa dahil ederek yürümeye devam etmek olduğunu kaydetti.

Schleicher, "Türkiye'nin en değerli doğal kaynağı, bugün sınıflarınızda oturan yetenek, hayal gücü ve potansiyeldir." ifadesini kullandı.