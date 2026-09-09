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Ekonomi
AA 09.09.2026 17:28

COP31 "çevre ve iklim medya turlarının" üçüncüsü başladı

İletişim Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da "çevre ve iklim medya turu"nun üçüncüsü düzenleniyor.

COP31 "çevre ve iklim medya turlarının" üçüncüsü başladı

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne giden süreçte düzenlenen "COP31 Yolunda: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı" kapsamında Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, Arjantin, Güney Kore, Çin, Azerbaycan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Yunanistan, Filipinler, Polonya, Hindistan, Sırbistan ve Fas olmak üzere 17 ülkeden 27 yabancı basın mensubu ağırlanacak.

Programla Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına aktarılacak.

Katılımcılar, Türkiye'nin sıfır atık ve çevre yönetimi alanındaki uygulamalarını yerinde incelemenin yanı sıra iklim değişikliği, denizler ve okyanusların korunmasına ilişkin uluslararası çalışmaları yakından takip etme imkanı bulacak.

Medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak Ankara'da Sincan Katı Atık Entegre Tesisi'ni ziyaret edecek, daha sonra tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak ve Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek. Burada medya mensuplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar aktarılacak.

İklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üzerindeki etkileri ele alınacak

Programın Trabzon ayağında ise katılımcılar, 10-11 Eylül'de gerçekleştirilecek Okyanuslar ve Denizler Zirvesi'ni takip edecek.

Zirvede, iklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üzerindeki etkileri, deniz ekosistemlerinin korunması, mavi ekonomi, finansman ve uluslararası işbirliği gibi konular ele alınacak.

Program kapsamında medya mensupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile de bir araya gelecek.

Görüşmede katılımcılar, Türkiye'nin COP31 sürecine yönelik çalışmaları, çevre ve iklim alanındaki öncelikleri hakkında bilgi edinecek.

Medya turunun son gününde katılımcılar, COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins ile Trabzon'da bir çay tarlasını ziyaret ederek iklim değişikliğinin tarım, ekonomi, nüfus değişimleri ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini yerinde inceleyecek.

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İletişim Başkanlığı COP31 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Trabzon
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