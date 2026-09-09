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Türkiye
AA 09.09.2026 17:34

"Orman yangınlarına müdahalenin yetersiz olduğu" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu" iddialarını yalanladı.

"Orman yangınlarına müdahalenin yetersiz olduğu" iddialarına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddialarının tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuna sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılı itibarıyla Yeşil Vatan'ın korunması amacıyla filo gücümüz 161 hava aracı ile (28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA) 5 bin 600 kara aracına, personel sayımız 28 bine ulaşmıştır. Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlara da toplam 8 uçak, 26 helikopter, 344 arazöz, 15 iş makinesi, 1878 personel ile yüksek bir koordinasyon içinde müdahale edilmektedir. Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Antalya Aksu'daki yangının enerjisi düşürülmüştür. Adana Kozan'da devam eden yangına ise müdahaleler devam etmektedir. Ekiplerimiz yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Ortaya atılan bu tür asılsız iddia ve dezenformasyonların kamuoyunu yanıltmanın yanı sıra Yeşil Vatan'ı korumak adına alevlerle canla başla mücadele eden ekiplerin sahadaki özverili çabalarına da büyük zarar verdiği bildirilen açıklamada, "Yürütülen amansız mücadeleyi ve kahraman personelimizin emeğini hedef alan manipülatif paylaşımlara yönelik gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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