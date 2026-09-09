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Türkiye
AA 09.09.2026 17:36

DMM: Elektrikli araçların evde şarj edilmesine yönelik yasaklama yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını açıkladı.

DMM: Elektrikli araçların evde şarj edilmesine yönelik yasaklama yok

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı, çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin, bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir. Vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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