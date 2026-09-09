Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.09.2026 16:17

İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen karavan tipi araç şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "Beta" ve "Axel"in de katıldığı detaylı arama yapıldı. Köpeklerin aracın belli bir bölgesine tepki vermeleri üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontroller neticesinde, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içinde 387 kilo 348 gram "skunk esrar" cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

ETİKETLER
Edirne Uyuşturucu Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünü operasyonu: 13 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:41
OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü'nden Türkiye'nin PISA başarısına övgü
16:19
İngiltere Başbakanı: İki devletli çözüm çökme riskiyle karşı karşıya
16:19
Yapay zeka şirketi Anthropic araştırmacısı Coxon'un istifası yankı uyandırdı
15:34
İletişim Başkanı Duran'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü paylaşımı
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti
15:21
Savunma harcamalarında "aslan payı" milli çözümlerin
Yüzyıllık kitaplar mücellithanede "şifa buluyor"
Yüzyıllık kitaplar mücellithanede "şifa buluyor"
FOTO FOKUS
Gürcistan'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Gürcistan'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ