İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen karavan tipi araç şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "Beta" ve "Axel"in de katıldığı detaylı arama yapıldı. Köpeklerin aracın belli bir bölgesine tepki vermeleri üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kontroller neticesinde, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içinde 387 kilo 348 gram "skunk esrar" cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.