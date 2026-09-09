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Gündem
AA 09.09.2026 16:52

81 ilde billboardlarda 'İyilik Var' mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12 Eylül'de lansmanını yapacağı "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuna ilişkin mesajlar ülke genelinde kurulan billboardlarda yer aldı.

81 ilde billboardlarda 'İyilik Var' mesajı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki şehir merkezlerinde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı logolu billboardlardaki mesajların ve QR kodlarının vatandaşlarda merak uyandırdığı belirtildi.

İlanlardaki kodların, Bakanlığın 12 Eylül'de hayata geçireceği "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuna yönlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde 81 ildeki işlek meydanlarda ve caddelerdeki billboardlarda görülen "Sağ Ol Ziya Abi", "Var Ol Mehmet Usta", "Ne Güzel Yaptın Mehmet Bey" ve "İyi ki Geldin Nuriye Teyze" gibi ifadelerin sosyal medyada gündem haline geldiği ifade edildi.

81 ilde billboardlarda 'İyilik Var' mesajı

Görsellerin amacını merak eden vatandaşların panolardaki QR kodlarını taratarak arka planını araştırmaya başladığı belirtilen açıklamada, yapılan yönlendirmeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "iyilikvar.gov.tr" adresine ulaşan kullanıcıların sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştığı kaydedildi.

Merak uyandırıcı geri sayım çalışmasıyla Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

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