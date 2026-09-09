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Gündem
AA 09.09.2026 15:32

İletişim Başkanı Duran'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, "9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Duran'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları söyledi:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu mücadelenin en önemli sonuçlarından biri olarak tarihe geçmiştir. 9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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