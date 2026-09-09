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Dünya
AA 09.09.2026 16:15

İngiltere Başbakanı: İki devletli çözüm çökme riskiyle karşı karşıya

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün çökme riskinin herkesi endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı: İki devletli çözüm çökme riskiyle karşı karşıya

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün çökme riskinin herkesi endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un askeri harcamaları artırmak için sosyal yardımları düşürme önerisine tepki gösteren Burnham, "Böyle olursa insanları evsiz bırakırsınız." dedi.

Parlamentonun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey ise sorusunda İngiltere'nin dün duyurduğu işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının çok uzun zaman önce alınması gerektiğine değindi.

"İki devletli çözümün gözlerimizin önünde ölüyor"

Burnham, alınan karara parlamentoda verilen destek için teşekkür etti. İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldıklarını kaydeden Burnham, "İngiltere'nin nerede durduğunu göstermek için bunu yaptık." dedi.

Bölgede iki devletli çözümün önemine işaret eden Burnham, "İki devletli çözümün çökme riski, Orta Doğu üzerinde yaratacağı etkiler göz önünde bulundurulduğunda hepimizi endişelendirmesi gereken bir risk. Asıl risk, iki devletli çözümün gözlerimizin önünde ölüyor olması ve bunun içinde bulunduğumuz dünyada harekete geçme cesaretini göstermemizi gerektirmesi." diye konuştu.

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Filistin - İsrail Çatışması İngiltere
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