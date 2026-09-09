Gürcistan'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 gemi, 2 bot ile 1 dalış timi sevk edildi

Bakanlığın kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamasına göre, Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren özel uçağın, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yaptığı bilgisi Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına iletildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlikten 1 gemi, 2 bot ile 1 dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan unsurlar, deniz yüzeyinde tespit edilen uçakta bulunan 2 kişiyi bilinçleri açık şekilde kurtardı.

Açıklamada, kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tebrik edildi.