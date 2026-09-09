Göcek'te deniz çayırları tekne çapalarına karşı korunuyor

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deniz çayırlarının Akdeniz ekosistemi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Deniz çayırlarının ormanlardan 10 kat daha fazla oksijen ürettiğini belirten Kurum, bu yaşam alanlarının tekne çapaları nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Göcek'te yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, "Tekne çapalarının verdiği zararı durduruyor, Mapa-Şamandıra Sistemimiz ve restorasyon çalışmalarımızla deniz çayırlarını yeniden güçlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Kurum, paylaşımında Deniz Çayırları Restorasyon Projesi'ne ilişkin bir videoya da yer verdi.