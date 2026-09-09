Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü için kapsamlı eylem planı

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'nin eşsiz doğal ve kültürel miraslarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda vakıf başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş, Muğla'da Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde saha incelemelerinde bulundu.

Bölgenin doğal yapısı, ekosistemi, tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin incelemeler gerçekleştiren Ağırbaş, Dalyan ve Köyceğiz'in sahip olduğu eşsiz mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirtti.

Dalyan ve Köyceğiz'in yalnızca Türkiye açısından değil, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler bakımından dünya için de önemli bir miras olduğunu ifade eden Ağırbaş, bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmanın öncelikleri olduğunu, aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin dünyaya daha güçlü şekilde tanıtılması için yeni projeler geliştireceklerini kaydetti.

Ağırbaş, "Yakın zamanda Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü için hazırlayacağımız eylem planının en önemli adımlarından birini atacağız. Bölgenin geleceğini bütün boyutlarıyla ele alacağımız, bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çalıştaylardan birini düzenlemeyi hedefliyoruz. Bilim insanlarını, uzmanları, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve bölgenin tüm paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturacağız." açıklamalarında bulundu.

İklim değişikliğinin doğal alanlar üzerindeki baskısının giderek arttığına işaret eden Ağırbaş, hazırlanacak yol haritasında ekosistemlerin korunması, sıfır atık yaklaşımı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarihi mirasın yaşatılması ve sürdürülebilir turizm gibi başlıkların bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağını aktardı.

Ağırbaş, COP31 sürecinin yerel ölçekte geliştirilen çevre ve iklim çalışmalarının uluslararası platformlara taşınması açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çekerek, "Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nü yalnızca bugünün ihtiyaçları üzerinden değil, gelecek nesillerin bize emaneti olarak değerlendirmeliyiz. Doğal güzelliklerini korurken bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini de dünyaya anlatacağız. Yerelden küresele uzanan, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Ağırbaş, Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nü koruyarak, değerlerini dünyaya anlatarak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktararak geleceğe taşıyacaklarını kaydetti.