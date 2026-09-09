Kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında "uyuşturucu ticareti ve suç örgütü üyeliği" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan ve Cezayir adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan M.D.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Fatih'te operasyonla yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili paylaşılan görüntülerde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın "İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz." ifadesi yer aldı.