İstanbul'da farklı adreslerde uyuşturucu operasyonları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8-9 Eylül'de Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 ikamet, iş yeri ve araca yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 170 kilogram uyuşturucu madde ile 850 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Hap üretiminde kullanılan 3 makine ile ruhsatsız tabanca da bulundu.