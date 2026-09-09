PISA'da çevre bilimi başarısı: Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen "PISA 2025 Bölgesel Toplantısı"yla araştırmanın sonuçları tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

91 ülkenin katılımıyla yapılan PISA 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin performansına ilişkin rapor yayımlandı. Raporda, Türkiye'deki öğrencilerin çevre bilimi alanındaki performansına ilişkin sonuçlara da yer verildi.

PISA 2025'te çevre bilimleri kapsamında çevre duyarlılığı, çevresel farkındalığı ve çevresel sorunlar karşısında harekete geçme eğilimlerini değerlendirmek amacıyla öğrencilere, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, enerji kaynaklarının çevresel etkileri ve gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi.

Çevre bilimine yönelik araştırma sadece bilgisayar tabanlı değerlendirmeyle yapıldığı için Kamboçya, Tacikistan, Irak, Morityus, Ruanda ve Zambiya'ya yer verilmedi. Böylelikle çevre biliminde 85 ülke sıralandı. Ortalama puanlar 331 ila 594 arasında değişti.

Türkiye elde ettiği ortalama puanıyla OECD ortalamasının üzerinde

Çevre bilimi alanında 85 ülkenin ortalama puanı 447 olarak hesaplanırken, 38 OECD ülkesinin ortalaması 480 oldu.

Söz konusu alanda en yüksek performansı 594 puanla Çin gösterirken, bu ülkeyi 561 puanla Singapur, 539 puanla Tayvan izledi. İlgili alanda en düşük performansa sahip ülkeler ise Kosova, Guatemala ve Kenya oldu.

Türkiye ise 494 ortalama puanla hem katılımcı ülkeler hem de OECD ülkeleri ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

68 ülke geride bırakıldı

PISA 2025'in çevre bilimine yönelik sonuçlarında Türkiye, 85 katılımcı ülke arasında 17'nci sırada yer alırken, 38 OECD ülkesi arasında ise 12'nci oldu.

Türkiye, aralarında Avusturya, Polonya, Çekya, Litvanya, Fransa, İsveç, Belçika, Hollanda, İtalya ve Almanya'nın da bulunduğu 26 OECD ülkesiyle birlikte toplam 68 ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye'nin çevre bilimindeki performansı ayrıca Portekiz, Slovenya, İspanya, Macaristan, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Slovakya, Letonya, Şili, İzlanda, Kosta Rika ile Yunanistan'ın da üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'de öğrencilerin yüzde 80'i çevre biliminde temel yeterlik düzeyinde

PISA 2025 sonuçlarına göre, öğrenciler çevre bilimine ilişkin ikinci düzey yeterliğe ve üst performans düzeyine göre de değerlendirildi.

Türkiye'deki katılımcı öğrencilerin yüzde 80'i, çevre bilimi alt ölçeğinde en az ikinci düzey yeterliğe ulaştı. Bu düzey, öğrencilerin çevreyle ilgili temel bilimsel bilgi ve becerileri kullanarak karşılaştıkları sorunları değerlendirebildikleri yeterlik düzeyini ifade ediyor. Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 73,7, PISA'ya katılan tüm ülkelerde ise yüzde 61,1 olarak ölçüldü. Böylece Türkiye, çevre biliminde temel yeterlik düzeyine ulaşan öğrencilerin oranında hem OECD ülkeleri hem de tüm katılımcı ülkeler ortalamasının üzerinde yer aldı.

Çevre biliminde üst performans düzeyine ulaşan öğrencilerin oranı da Türkiye'de OECD ülkeleri ve tüm katılımcı ülkeler ortalamasını aştı. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 7,9'u bu düzeyde yer alırken, söz konusu oran OECD ülkelerinde yüzde 7, tüm katılımcı ülkelerde ise yüzde 4,9 oldu.

Buna göre Türkiye'de çevre bilimi alanında hem temel yeterlikleri karşılayan hem de üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı uluslararası ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Bu düzey, öğrencilerin çevresel sorunları bilimsel kanıtlara dayanarak daha karmaşık biçimde analiz edip değerlendirebildiği yeterlik düzeyini ifade ediyor.