Anadolu Üniversitesinde lisansüstü programlara ikinci başvuru dönemi

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylara yönelik birinci başvuru sürecinde lisansüstü programlar için toplam 4 bin 166 kontenjan ilan edildi.

Bu kontenjanlara 14 bin 520 başvuru alınırken süreç sonunda 2 bin 347 aday kayıt hakkını kullandı. Başvuruların önemli bölümünü yüksek lisans programları oluşturdu.

Tezli yüksek lisans programlarında 1841 kontenjana karşılık 4 bin 611 başvuru alınırken 920 adayın kaydı tamamlandı. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise 1469 kontenjan için 9 bin 689 başvuru gerçekleştirildi ve 1340 aday kayıt yaptırdı.

Doktora programlarında 754 kontenjana 205 başvuru yapılırken 81 adayın kaydı yapıldı, sanatta yeterlik programlarında ise 102 kontenjana 15 başvuru yapılırken 6 adayın kaydı gerçekleştirildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde farklı disiplin ve eğitim düzeylerine yönelik çeşitli programlar yürütülüyor.

Lisans mezunlarına doğrudan doktora eğitimi imkanı sunan lisansa dayalı doktora programları kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim ve Organizasyon, Maliye, Sinema ve Televizyon, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Turizm İşletmeciliği alanlarında öğrenci kabul ediliyor.

Enstitüde ayrıca lisans öğrencilerinin lisans öğrenimleri sırasında yüksek lisans düzeyinde dersler alarak mezuniyet sonrasında yüksek lisans eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerine imkan sağlayan Bütünleşik Yüksek Lisans Programı ile yüksek lisans öğrencilerinin doktora düzeyinde dersler alarak doktora eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerine olanak tanıyan Bütünleşik Doktora Programı uygulanıyor.

Bunun yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde eğitim veren lisansüstü programlar da adaylara farklı akademik seçenekler sunuyor.

İkinci başvuru döneminde 1626 kontenjan

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylara yönelik ikinci başvuru sürecinde ise toplam 1626 kontenjan bulunuyor. Bu kapsamda doktora programlarına 573, sanatta yeterlik programlarına 86, tezli yüksek lisans programlarına 858 ve tezsiz yüksek lisans programlarına 109 kontenjan ayrıldı.

2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi ikinci başvuru süreci 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru kılavuzuna Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesi lee.anadolu.edu.tr, başvurulara ise lisansustu.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.