Türkiye'deki devlet okulları PISA 2025'e damga vurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından dün açıklanan PISA 2025'te Türkiye'nin performansına yönelik rapor yayımladı.

Raporda, PISA uygulamalarında Türkiye'deki resmi ve özel okulların ana alanlarda gösterdiği performansa ilişkin veriler de paylaşıldı.

Buna göre, PISA 2022 ve PISA 2025'te fen bilimleri alanında resmi okulların ortalama puanı, özel okulların ortalama puanını geçti. PISA 2025'te fen bilimleri alanında resmi okulların ortalama puanı 497 olarak gerçekleşti, buna karşılık özel okulların ortalama puanı 475 olarak hesaplandı.

Türkiye'deki resmi okulların fen bilimleri alanında 482 puanlık OECD ortalamasının 15 puan üzerinde performans gösterdiği, özel okulların ise OECD ortalamasının 7 puan altında kaldığı görüldü.

PISA 2022'de fen bilimleri alanında resmi okulların ortalama puanı 479, özel okulların ortalama puanı 465 olarak gerçekleşmişti.

Resmi okullar okuma becerilerinde de öne çıktı

Okuma becerileri alanında da resmi okulların elde ettiği ortalama puan, son iki PISA döngüsünde özel okulların elde ettiği ortalama puanı geride bıraktı.

PISA 2025'te okuma becerileri alanında resmi okulların ortalama puanı 475, özel okulların ortalama puanı ise 449 oldu.

Türkiye'deki resmi okulların bu alandaki performansı, 461 puanlık OECD ortalamasının 14 puan üzerinde gerçekleşti. Buna karşılık özel okullar, resmi okullara kıyasla 26 puan daha düşük performans sergiledi.

PISA 2022'de bu alanda resmi okulların ortalama puanı 458 olarak kaydedilmiş, özel okulların ortalama puanı ise 448 olmuştu.

Bilgi işlemsel problem çözmede 22 puanlık fark hesaplandı

Matematik alanında da PISA 2022 ve PISA 2025 uygulamalarında resmi okulların ortalama matematik puanı, özel okulların ortalama puanını geçti. PISA 2025'te matematik alanında resmi okulların ortalama puanı 464 olarak kaydedilirken, özel okulların ortalama puanı 444 oldu.

Türkiye'deki resmi okulların matematik alanında 463 puanlık OECD ortalamasının 1 puan üzerinde performans gösterdiği, özel okulların ise resmi okullara kıyasla 20 puan daha düşük bir performans sergilediği görüldü.

Resmi okullar, bu alanda PISA 2022'de 455 ortalama puan elde etmiş, özel okulların ortalama puanı ise 447 olmuştu.

Bununla birlikte PISA 2025'in bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde de resmi okulların ortalama puanı, özel okulların ortalama puanından daha yüksek gerçekleşti. Resmi okullar ile özel okullar arasındaki puan farkı, bilgi işlemsel problem çözme bileşeninde 22 puan olarak kaydedildi.