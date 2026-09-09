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Dünya
AA 09.09.2026 12:23

NATO, ANKA III’ü paylaştı

NATO, TUSAŞ’ın geliştirdiği ANKA III’ü sosyal medya hesabından paylaştı.

NATO, ANKA III’ü paylaştı

NATO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız savaş uçağını sosyal medya hesabından paylaştı.


NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum hesabından yapılan paylaşımda, “Uygulamada NATO 3.0: TUSAŞ tarafından geliştirilen, yeni nesil ve hayalet özellikli insansız hava aracı ANKA III” ifadesi kullanıldı. Paylaşımda ANKA III’e ait fotoğraflar da yer aldı.

 

 

 

ANKA III

TUSAŞ tarafından geliştirilen uçan kanat tasarımına sahip insansız muharip hava aracı ANKA III, düşük radar görünürlüğüyle dikkat çekiyor.

Turbofan motoruyla çalışan ve yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip platform, 40 bin feet irtifaya çıkabiliyor, 0,7 Mach hıza ulaşabiliyor ve 10 saate kadar havada kalabiliyor.

İç silah bölmelerine sahip ANKA III, yerli mühimmatlarla gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlarken, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek şekilde geliştiriliyor.

NATO’nun paylaşımında, Ankara Zirvesi’ndeki mutabakat doğrultusunda Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın yeni kabiliyetlerle devreye girdiği, ortak güvenlik konusunda daha büyük sorumluluk üstlendiği belirtildi. “Müttefik savunma sanayii üretimi genişliyor. NATO 3.0’ın özü de budur. Bu, her zamankinden daha güçlü bir İttifak anlamına gelir” denildi.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) NATO Sosyal Medya TUSAŞ
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