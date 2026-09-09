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Dünya
AA 09.09.2026 11:31

İşgalci İsrail polisliğe seçilen Gazze'deki Filistinlilerin eğitim için çıkışına izin vermiyor

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de, Barış Kurulu ve Tel Aviv yönetimi tarafından güvenlik incelemesinden geçerek polislik için seçilen Filistinlilerin eğitim için çıkışına izin vermiyor.

İşgalci İsrail polisliğe seçilen Gazze'deki Filistinlilerin eğitim için çıkışına izin vermiyor

The Times of Israel’in haberine göre, Barış Kurulu, Gazze’de yönetime gelecek Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’ne (NCAG) bağlı polis gücü için ilana çıktı.

Söz konusu polislik görevi için yapılan 283 bin başvuru, NCAG’ın yanı sıra, Gazze'de ateşkesin denetlenmesi için oluşturulan ABD liderliğindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi tarafından elemeden geçirilerek 16 bin 500 aday üzerinde karar kılındı.

Habere göre, Barış Kurulu, seçilen kişilerin Mısır’da eğitimlerini tamamlayıp geri dönmeleri için işgalci İsrail’e baskı yapsa da Tel Aviv yönetiminden henüz nihai onayı alamadı.

'Gazze konusunda mantıksız davranılıyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, 6 Eylül 2026'da Ukrayna’ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Gazze’deki son durum üzerine İsrail ile anlaşma sağlandığını”, 27 Ekim’deki “çılgın seçimlerin İsraillilerin Gazze konusunda biraz mantıksız davranmasına yol açtığını” söylemişti. Haberde, Kushner'in bu ifadelerine de dikkat çekildi.

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