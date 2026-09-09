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Dünya
AA 09.09.2026 12:03

Kuzey Kore ile Rusya'yı birbirine bağlayan ilk kara yolu köprüsü açıldı

Kuzey Kore ile Rusya arasında, ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle, sınırdaki Tumen Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan ilk kara yolu köprüsünün açılışı yapıldı.

Kuzey Kore ile Rusya'yı birbirine bağlayan ilk kara yolu köprüsü açıldı
[Fotograf: AA]

Yonhap ajansının Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin sınır bölgesi Rason ve Rusya'nın sınır bölgesi Khasan'ı birbirine bağlayan köprü, sınırın her iki tarafında düzenlenen törenle eş zamanlı olarak açıldı.

İki ülkeden üst düzey yetkililerin hazır bulunduğu törene, Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-song ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin video bağlantısıyla katıldı.

Konuşmasında Mişustin, "Sınır yakınlarındaki ulaşım altyapısının genişletilmesinin, Rusya ile Kuzey Kore arasında ticaret, ekonomi, teknoloji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum." dedi.

İş birliğini pekiştirecek

Mişustin, günde 300'e kadar aracın geçebileceği köprünün Rusya'nın federal kara yolu ağına bağlanacağını söyledi.

Pak da konuşmasında, köprünün iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştireceğini ve "her iki ülkenin halklarının umut ve özlemlerini karşılayacağını" belirtti.

Törende çift şeritli ve 1 kilometre uzunluğundaki köprünün açılışı yapılırken, iki ülkenin bayraklarını taşıyan kamyonlar da köprüden geçti.

Rusya ile Kuzey Kore arasında halihazırda doğrudan hava ve demir yolu bağlantıları mevcutken, yeni köprü iki ülkeyi "birbirine bağlayan ilk kara yolu köprüsü" olarak sembolik önem taşıyor.

"Tumen Nehri Köprüsü" Kuzey Kore'nin kuzeydoğu sınır bölgesi Rason ile Rusya'nın Uzak Doğu sınırındaki Khasan bölgesini birbirine bağlıyor.

Sol kıyısında Çin ve Rusya'nın, sağ kıyısında Kuzey Kore'nin yer aldığı 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip Tumen Nehri, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) dökülüyor.

Kuzey Kore-Rusya sınırı 17 kilometre, Kuzey Kore-Çin sınırı ise 1350 kilometre civarında uzunluğa sahip bulunuyor.

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