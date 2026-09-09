Türkiye, COP31'de sağlık sistemleri için işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da yapılacak COP31 kapsamında 9 Kasım'da "Sağlık Günü" düzenlenecek.

Sağlık, COP31 Eylem Gündemi'nde "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri" başlığıyla 10. Eylem Gündemi önceliği olarak ele alınacak.

İklim değişikliğinin sıcaklık artışları, aşırı hava olayları, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerinden toplum sağlığı açısından oluşturduğu risklere dikkati çekecek Sağlık Günü'nde, sağlık sistemlerinin iklim kaynaklı risklere karşı hazırlık, müdahale ve uyum kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik politikalar öne çıkarılacak.

Türkiye ayrıca COP31'in "Uygulama COP'u" vizyonu kapsamında Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'ni (AIR) başlatacak. Girişimle bilimsel kanıtların, uluslararası deneyimlerin ve iyi uygulamaların somut politikalara ve ölçülebilir eylemlere dönüştürülmesi, başarılı uygulamaların farklı ülkelere aktarılması ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, UNFCCC Dördüncü İklim Haftası kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin COP31 sağlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biten, COP31 kapsamında sağlık alanında önemli bir gündem oluşturacaklarını belirterek, Türkiye'nin ilk kez sağlığı COP gündemine aldığını ifade etti.

Sağlık Günü'nde ortaya konulacak çalışmaların yanı sıra AIR'i hayata geçireceklerini aktaran Biten, bunun ülkelerin sağlık alanındaki deneyimlerini ve iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabileceği uluslararası bir platform olacağını söyledi.

Biten, "Amacımız tüm dünyaya, diğer sağlık bakanlarına sağlık alanında yaptığımız iyi uygulama örneklerini anlatmak. Böylelikle tecrübe yaşamış bir ülkenin diğer ülkeye kendi tecrübeleriyle daha hızlı yardımcı olmasını sağlamak." dedi.

AIR'ın yalnızca Türkiye'nin yer aldığı bir yapı olmayacağını, diğer ülkelerin de girişime katılarak birbirlerine destek vereceğini dile getiren Biten, Türkiye'nin öncülüğünde bütün ülkelerin bu girişimin içerisinde birbirlerine destek vereceğini dile getirdi.

Biten, "Her yıl yapılacak diğer COP toplantılarında da AIR platformuyla toplantılara katılacak, girişimin ortaya koyduğu çıktıları ve sağlık alanındaki iyi uygulamaları paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiğini, bu süreçte edinilen deneyimlerin çevre ve iklime duyarlı sağlık sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirten Biten, "Son 20 yılda Türkiye olarak sağlıkta inanılmaz gelişmeler yaşadık. Bu gelişmelerde çevreye ve iklime duyarlı olan sağlık sistemlerini, yaşadığımız tecrübelerle dünyaya anlatacağız. Aynı zamanda dünyadaki iyi uygulama örneklerini de Türkiye'ye rol model olarak almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanlık, COP31 Başkanlığı döneminde sağlığı iklim eyleminin merkezine alan, dayanıklı ve uygulanabilir sağlık politikalarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi sürdürecek.