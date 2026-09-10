Brent petrolün varili 100,30 dolardan işlem görüyor

Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 101,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 100,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 95,45 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, kısmi düşüşe rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceği endişesiyle varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor.

Orta Doğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla artan gerilim ve çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 2 ayın ardından yeniden 100 doların üzerine çıkmıştı.

İran'ın ABD saldırılarını gerekçe göstererek 12 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıklamasının ardından boğazdaki gemi trafiği oldukça azaldı.

AA ekibi, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti açıklarındaki gemileri görüntüledi.

Bölgede, başta konteyner ve petrol gemileri olmak üzere çok sayıda ticari geminin demir atarak beklediği görüldü.

Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan çatışmalar öncesinde günlük ortalama yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşınıyordu.

Analistler, karşılıklı saldırıların Basra Körfezi'nden petrol akışındaki aksamaların bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, "Hürmüz Boğazı sadece bir deniz geçidi değil, küresel düzenin ve savaş gelişmelerinin belirleyici denklemlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde deniz trafiğinin yönetim ve kontrol kapsamını genişlettiğini söyleyen Muhibbi, "Geçmişte gemi trafiğinin yönetimi için düşünülen kapsam Hürmüz Boğazı ile sınırlıydı ve şimdi bu kapsamın alanı genişledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aktif olarak herhangi bir müzakere yürütmediklerini kaydederek, İran'la savaşın 3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini savundu.

Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia eden Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasının tam kontrol sahibi olduğunu savunarak, buradan her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün piyasalarda Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak ABD'nin ticari ham petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 100,53 doların direnç, 99,69 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.