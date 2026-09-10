Yunanistan'da 8 bin dönüm alan yangında zarar gördü

Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina Ulusal Gözlemevinin FireHUB verilerine göre, Konitsa'daki Trapezitsa Dağı'nda 31 Ağustos'ta çıkan yangında, 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Haberlerde, kontrol altına alınan yangının büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında ve Kuzey Pindos Milli Parkı'nın yüksek koruma statüsüne sahip 2. bölgesinde etkili olduğu aktarıldı.

Bölgenin sarp yapısı, yoğun orman örtüsü ve sınırlı yol ağı nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandığı vurgulanan haberlerde, dağlık alanda görev yapan itfaiyecilere helikopterlerle taşınabilir su depoları ulaştırıldığı kaydedildi.

Yeniden oluşması 100 yıl sürecek

WWF Yunanistan Eylem Koordinatörü Ilias Tziritis'in değerlendirmelerine de yer verilen haberlerde, yangından ağır şekilde zarar gören köknar ve karaçam ormanlarının doğal yollarla yeniden oluşmasının 100 yıldan fazla sürebileceği ifade edildi.

Tziritis'in, yüksek rakımlı bölgelerdeki yangınların son yıllarda daha geniş alanlara yayıldığına dikkati çektiği ve bu tür yangınlara daha erken müdahale edilmesini vurguladığı belirtildi.