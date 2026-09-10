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Ekonomi
TRT Haber 10.09.2026 09:14

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, temmuz ayındaki toplantısında faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Beklentiler sabit kalması yönünde

AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

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