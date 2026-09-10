Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.09.2026 09:59

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 14.550,67 puandan başladı.

BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile tekstil, en çok gerileyen yüzde 3,15 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Altın güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Brent petrolün varili 100,30 dolardan işlem görüyor
10:17
WSJ: Trump'a İran savaşının uzun sürebileceği uyarısı
10:17
Ankara’nın 5 bin yıllık hafızası yeni bir keşifle gün yüzüne çıkıyor
10:13
Trump, ara seçimler öncesi icraatlarını anlattı
10:13
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında 83 yeni okul hizmete başlayacak
10:09
ABD, Orta Doğu'daki petrol kesintileri nedeniyle fiyat tahminini artırdı
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
FOTO FOKUS
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ