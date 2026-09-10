Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.09.2026 09:37

Altın güne yükselişle başladı

Altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle gram altın yeni güne değer kazancıyla başladı.

Altın güne yükselişle başladı

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 255 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 816 liradan satılıyor.

Dolar endeksindeki zayıflıktan destek bulan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 414 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin mali endişeleri doları baskılarken, bu durum altın fiyatlarını destekliyor.

Faiz kararı açıklanacak

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

Bu arada AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

ECB'nin ise bugün politika faizlerinde artırıma gitmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Altın Dolar Faiz
Sıradaki Haber
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Brent petrolün varili 100,30 dolardan işlem görüyor
10:17
WSJ: Trump'a İran savaşının uzun sürebileceği uyarısı
10:17
Ankara’nın 5 bin yıllık hafızası yeni bir keşifle gün yüzüne çıkıyor
10:13
Trump, ara seçimler öncesi icraatlarını anlattı
10:13
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında 83 yeni okul hizmete başlayacak
10:09
ABD, Orta Doğu'daki petrol kesintileri nedeniyle fiyat tahminini artırdı
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
Türk Yıldızları Mısır semalarında nefes kesti
FOTO FOKUS
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
HAVELSAN ve Mısırlı kuruluş HAMZA-1 için satış anlaşması imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ