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Dünya
Sciencealert 10.09.2026 07:20

NASA Mars'ta gizemli delikler buldu

NASA'nın 14 yıldır Mars'taki Gale Krateri'nde araştırmalarını sürdüren Curiosity uzay aracı, gezegenin jeolojik geçmişine dair yeni ve alışılmadık bir yapı keşfetti.

NASA Mars'ta gizemli delikler buldu

Mount Sharp dağının sülfat açısından zengin katmanlarının yer aldığı Valle Grande bölgesinde tırmanışını sürdüren gezgin araç, zemin üzerinde yaklaşık 1 santimetre genişliğinde sığ ve küçük delikler kaydetti.

Daha önce karşılaşılan çukurların aksine deliklerin çevresinde erozyon sonucu aşınarak ayrılmış çakıl veya mineral kalıntılarına rastlanmadı.

Yapıların son derece sığ ve geniş olması, kızıl gezegende bilinen aşınma süreçlerinden farklı bir tablonun varlığına işaret ediyor.

Fotoğraflar analiz ediliyor

Curiosity ekibi, deliklerin oluşum mekanizmasını anlamak için aracın gövdesinde bulunan MAHLI ve Mastcam kameralarını devreye soktu.

Bölgeden alınan yakın çekimler ve üç boyutlu yüzey modelleri üzerinden incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Mount Sharp dağındaki tırmanışında 1000 metrelik irtifa kazanımı eşiğini geride bırakan Curiosity, bölgedeki farklı kayaç katmanlarının kimyasal yapısını ve aşınma özelliklerini incelemeye devam ediyor.

Bilim insanları, tespit edilen bu yeni yapıların henüz bilinmeyen bir erozyon sürecinden mi yoksa kayaların farklı fiziksel özelliklerinden mi kaynaklandığını belirlemek için verileri analiz etmeyi sürdürecek.

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