İran'ın şüpheli nükleer tesisinde inşaat hareketliliği: ABD derin sığınakları vurma planları yapıyor

Natanz nükleer kompleksinin yakınlarında yer alan ve granit dağ kütlesinin altına inşa edilen tesisin, İran'ın nükleer programını olası saldırılardan korumak amacıyla sığınak olarak tasarlandığı değerlendiriliyor.

CSIS uzmanları, 2026 yılıyla birlikte alanda aktif kazı çalışmalarından iç inşaat, tünel girişlerinin güçlendirilmesi ve yol ağının kaplanması aşamasına geçildiğini bildirdi.

Tesisin henüz uranyum zenginleştirme faaliyetine hazır olmadığı tahmin ediliyor.

İsrail istihbaratı İran'ın santrifüjleri bu bölgeye taşımaya çalışabileceğini öne sürerken, ABD Başkanı Donald Trump tesisin her an hedef alınabileceğini söyledi.

Trump, bölgedeki tüm hareketliliğin yakından takip edildiğini belirterek tesisi yakın zamanda vurabileceklerini ifade etti.

ABD yeni nesil sığınak delici bomba üzerinde çalışıyor

Söz konusu granit yapının, Pentagon'un elindeki en ağır nükleer olmayan bombalara (GBU-57 MOP) karşı dahi yüksek koruma sağladığı belirtiliyor.

ABD ordusunun, bu tür derin yeraltı tesislerini imha edebilmek amacıyla füze deneme sahalarında çalışmalar yürüttüğü ve yeni nesil sığınak delici bomba geliştirmek için hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.