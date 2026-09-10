Instagram'dan algoritmayı kaldırma planına tepki: Kullanıcılar marka içeriklerine boğulur

Açıklama, Avustralya hükümetinin kullanıcılara algoritmaları devre dışı bırakma seçeneği sunma planının ardından geldi.

Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının kullanıcılara önerilen içerikler ile kronolojik akış arasında seçim yaptırmasını zorunlu kılacak bir düzenleme hazırladıklarını duyurmuştu.

Avustralya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Mosseri, sadece sesini çok çıkaran küçük bir kesimin kronolojik akışa dönmek istediğini savundu.

Algoritmanın olmadığı bir sistemde en çok paylaşım yapanın öne çıkacağını belirten Mosseri, arkadaşların içerik üreticilerinden, onların da markalardan daha az paylaşım yaptığını vurguladı.

Kullanıcıların markaların içeriklerine boğulacağını ifade eden Mosseri, bu durumun etkileşimi ve memnuniyeti düşüreceğini kaydetti.

Algoritmanın "kara kutu" gibi algılandığını kabul eden Mosseri, kullanıcılara önerilen konular üzerinde daha fazla kontrol yetkisi vermeye çalıştıklarını belirtti.

Gelecekte yapay zeka modelleri sayesinde kullanıcıların belirli içerikleri neden gördüklerini uygulamayla konuşarak öğrenebileceklerini aktardı.

Uygulamanın tıbbi anlamda bağımlılık yapıcı olduğuna inanmadığını söyleyen Mosseri, sosyal medya kullanımının günlük dildeki bağımlılık kavramıyla karıştırıldığını savundu.

Tıbbi bağımlılıkta yoksunluk belirtileri görüldüğünü, sosyal medyada ise durumun farklı olduğunu iddia etti.