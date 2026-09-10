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Dünya
BBC 10.09.2026 06:27

Trump: İran savaşı ara seçimlerin hemen ardından sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi.

Trump: İran savaşı ara seçimlerin hemen ardından sona erecek

Kongre ara seçimleri öncesinde partisinin ilk kongresi için Teksas'a hareketi sırasında konuşan Trump, Tahran yönetiminin direncinin tükenmek üzere olduğunu vurguladı. Trump, savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşüşe geçeceğini iddia etti.

İran'ın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Trump, Tahran'ın nükleer silah elde etmesine izin verecek zayıf bir yönetimin işbaşına gelmesini hedeflediğini savundu.

Tahran yönetimi ise nükleer silah geliştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetmeyi sürdürüyor.

İran ile müzakere ihtimaline de değinen ABD Başkanı, yeni bir görüşmenin mümkün olabileceğini ancak şu aşamada gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yedinci ayına giren savaşın başlangıçta sadece birkaç hafta süreceğini tahmin eden Trump, çatışmaların benzin ve gıda fiyatlarına yansıması nedeniyle kamuoyu desteğinde ciddi bir düşüş yaşıyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim

Bölgedeki petrol tesislerinin hedef alınmasıyla küresel akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, temmuz ayından bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.

ABD ordusu, İran ile bağlantılı beş petrol tankerine saldırı düzenlediğini duyurdu. İran devlet medyası ise misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nda iki ABD savaş gemisi ile sekiz petrol tankerinin vurulduğunu ve gemilerde ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.

Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlediği saldırılar da bölgedeki yangınları ve tedarik krizini derinleştirdi.

Geçtiğimiz ay 60 günlük ateşkesin sona ermesiyle yeniden başlayan çatışmalar, artan enerji maliyetleri nedeniyle ABD'de faiz oranlarının yeniden yükseltileceği beklentisini güçlendirdi.

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ABD Donald Trump Hürmüz Boğazı İran
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