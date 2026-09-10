WSJ: İran'la savaş 2029'a kadar sürebilir

Oval Ofis ve Beyaz Saray Operasyon Odası'nda gerçekleşen görüşmelerde, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Donald Trump'a değerlendirmelerini sunduğu belirtildi.

Yetkililer, deniz ablukası ve askeri operasyonlara rağmen Tahran yönetiminin Amerikan baskısına direnmeyi sürdürebileceğini ifade etti.

Bu değerlendirme, çatışmaların Ocak 2029'a kadar devam etme olasılığını gündeme getirdi.

Tartışma, Trump'ın savaşın kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından biteceğini ve İran'ın daha fazla dayanamayacağını söylemesinin ardından ivme kazandı.

Ürdün'deki ABD üssüne saldırı

Öte yandan taraflar arasındaki karşılıklı misillemeler devam ediyor. Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen gece saldırılarında bazı ABD askeri uçakları zarar gördü.

Saldırıda "Warthog" olarak bilinen bir A-10 Thunderbolt uçağı ağır hasar alarak kanadını kaybetti. Yaklaşık sekiz F-15 savaş uçağında ise hafif hasar meydana geldi.

Saldırı sırasında Ürdün'deki ABD kuvvetleri, üssü ve personeli korumak amacıyla 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi.

Söz konusu misillemenin, Washington'ın İran bağlantılı beş tankere yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından yaşandığı kaydedildi.