Trump'ın uçağında acil durum kaydırağı kriz yarattı

Joint Base Andrews Askeri Üssü'nde meydana gelen olayda, Trump'ın uçağa binmesinden hemen önce askeri personelin hatası sonucu şişme kaydırak devreye girdi.

Biniş öncesi helikopterinden inmeyip bir süre bekleyen Trump, pistte gazetecilere yaptığı açıklamada güvenlik kaygısı bulunmadığını, personelin kaydırağı kontrol ettiğini ifade etti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da sistemlerin sorunsuz çalıştığından emin olmak için gerekli kontrollerin yapıldığını doğruladı.

Yaşanan aksaklık nedeniyle gecikmeli olarak havalanan uçak, Dallas'a sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Katar Kraliyet Ailesi tarafından hediye edilen Boeing 747-8 tipi lüks uçak, hızlandırılmış bir yenileme sürecinin ardından temmuz ayında kullanılmaya başlanmıştı.

Söz konusu jet, güvenlik donanımlarının eksikliği ve standart Air Force One seviyesinde olmaması nedeniyle bir süredir eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Beyaz Saray yetkilileri yeni uçağın güvenlik sorunları olmadığını kamuoyuna defalarca tekrarlasa da, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak Temmuz ayında, yeni uçağın Trump'ın daha önce kullandığı eski uçaktaki tüm güvenlik önlemlerine sahip olmadığını kabul etti.